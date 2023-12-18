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Сегодня стартует сериал «Букины» — это продолжение «Счастливы вместе»

Сегодня стартует сериал «Букины» — это продолжение «Счастливы вместе»
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Сегодня не телеканала ТНТ в 20:00 мск зрителей ждёт первый эпизод шоу «Букины». Это продолжение сериала «Счастливы вместе» с полюбившимися актёрами и их персонажами.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарёва (Даша), Дарья Сагалова (Света), Александр Якин (Рома). Также в шоу появится друг Гены Данила, Тимур Батрутдинов и другие артисты.

По сюжету шоу глава семейства Геннадий Букин продолжит работать в обувном магазине, однако его отношение к работе несколько трансформируется. Он отрастит бороду и будет более актуальным на сегодняшний день героем. Гена вместе с Дашей теперь живут одни, но их идиллию прерывают Света и Рома, которые приехали в гости к родителям со своими семьями.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по будням в 20:00 мск. Последняя серия выйдет 29 декабря.

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