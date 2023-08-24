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Виновными в сливе GTA 6 признаны два хакера-подростка с аутизмом

Виновными в сливе GTA 6 признаны два хакера-подростка с аутизмом
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В сентябре 2022 года в Сети появились десятки видео и тысячи строк исходного кода из раннего билда GTA 6. Утечка стала одной из самых крупных за всю историю игровой индустрии.

Вчера, 23 августа, суд Великобритании постановил, что за хакерской атакой стоят два человека — 18-летний Арион Куртаж и его 17-летний подельник (имя не раскрывается, поскольку парень не достиг совершеннолетия). В постановлении говорится, что именно Куртаж сливал ролики с ранней версией GTA 6, причём он делал это даже после освобождения под залог по поводу другого взлома.

Свои первые махинации хакеры начали проворачивать в июле 2021 года. За несколько лет они успели взломать серверы NVIDIA, BT Group, оператора мобильной связи EE, атаковать серверы Revolut, Uber, Rockstar Games, а также использовать украденные данные SIM-карт пяти людей, чтобы украсть около 100 тыс. фунтов стерлингов с их криптовалютных кошельков.

Арион Куртаж был одним из самых активных участников хакерской группировки Lapsus$. В суде пришли к выводу, что у злоумышленников часто не было чёткого плана, и они занимались взломами не для кражи денег, а веселья ради.

Сообщается, что оба хакера страдают аутизмом. На данный момент известно, что Куртажа заключили под стражу, а его 17-летнего подельника освободили под залог. Приговор обоим суд вынесет позднее.

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