Вышел трейлер экранизации известной сказки «Летучий корабль»

Кинокомпания «Наше кино» представила" трейлер экранизации известной сказки «Летучий корабль». В нём показали всех ключевых персонажей и актёров. которые их сыграли.

Режиссёром картины выступил Илья Учитель. В главных ролях снялись Леонид Ярмольник, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Ксения Трейстер и многие другие.

По сюжету, знакомому многим, царь хочет выдать свою дочь, Забаву, замуж за богатого Поля. Но вот Забава выйти замуж хочет только по любви. Неожиданное знакомство царевны с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля. А влюбленный в царевну Иван отправляется в волшебный лес, чтобы построить Летучий корабль и увезти Забаву из заточения.

Премьера состоится 7 марта 2024 года.