В Epic Games Store стартовала раздача гонки Art of Rally

22 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача гонки Art of Rally. Забрать игру себе на аккаунт геймеры смогут в течение суток.
Фото: EGS
В Art of Rally геймерам предстоит участвовать в гонках в «Золотую эру» ралли. Игроки смогут прокатиться на десятках гоночных трасс в разных странах мира и сесть за руль ретроавтомобилей.
Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.
Вдобавок сейчас в EGS стартовала большая новогодняя распродажа — там не только скидки, но ещё и купоны на дополнительную скидку в 33% и повышенный кешбэк в 10%.