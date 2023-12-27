10 самых кассовых российских фильмов 2023 года — лидируют «Чебурашка» и «Вызов»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало рейтинг 10 самых кассовых российских фильмов 2023 года. Лидерами оказались «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».

Топ-10 самых кассовых российских фильмов 2023 года 1. «Чебурашка» — заработал в прокате 6,79 млрд рублей 2. «По щучьему велению» — заработал в прокате 2,44 млрд рублей 3. «Вызов» — заработал в прокате 2,13 млрд рублей 4. «Праведник» — заработал в прокате 638 млн рублей 5. «Баба Яга спасает мир» — заработал в прокате 603 млн рублей 6. «Тёща» — заработал в прокате 556 млн рублей 7. «Поехавшая» — заработал в прокате 524 млн рублей 8. «Повелитель ветра» — заработал в прокате 521 млн рублей 9. «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — заработал в прокате 457 млн рублей 10. «Непосредственно Каха. Другой фильм» — заработал в прокате 344 млн рублей

Ранее статистику за 2023 год привёл онлайн-кинотеатр Okko — «Чебурашка» также оказался самым популярным фильмом.