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10 самых кассовых российских фильмов 2023 года — лидируют «Чебурашка» и «Вызов»

10 самых кассовых российских фильмов 2023 года — лидируют «Чебурашка» и «Вызов»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало рейтинг 10 самых кассовых российских фильмов 2023 года. Лидерами оказались «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».

Топ-10 самых кассовых российских фильмов 2023 года
1. «Чебурашка» — заработал в прокате 6,79 млрд рублей
2. «По щучьему велению» — заработал в прокате 2,44 млрд рублей
3. «Вызов» — заработал в прокате 2,13 млрд рублей
4. «Праведник» — заработал в прокате 638 млн рублей
5. «Баба Яга спасает мир» — заработал в прокате 603 млн рублей
6. «Тёща» — заработал в прокате 556 млн рублей
7. «Поехавшая» — заработал в прокате 524 млн рублей
8. «Повелитель ветра» — заработал в прокате 521 млн рублей
9. «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — заработал в прокате 457 млн рублей
10. «Непосредственно Каха. Другой фильм» — заработал в прокате 344 млн рублей

Ранее статистику за 2023 год привёл онлайн-кинотеатр Okko — «Чебурашка» также оказался самым популярным фильмом.

Статистика подробнее:
«Чебурашка» стал самым популярным фильмом на Okko в 2023 году
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