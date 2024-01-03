Премьера «Джокера 2» состоится на Венецианском кинофестивале

Журналисты издания Deadline опубликовали список картин, которые впервые покажут в рамках различных кинофестивалей 2024 года. К примеру, первыми увидеть «Джокера 2» смогут посетители Венецианского кинофестиваля — он будет проходить с 28 августа по 7 сентября.

Напомним, главные роли в ленте исполнят Хоакин Феникс (Джокер) и Леди Гага (Харли Квинн). Режиссёром продолжения также выступит Тодд Филлипс.

Подробности сюжета «Джокера 2» держатся в секрете, однако можно предположить, что большую роль в судьбе самого Джокера и в истории фильма сыграет Харли Квинн.

Премьера картины в мировом прокате состоится 4 октября 2024 года. Фильм не станет частью новой киновселенной DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» в исполнении Роберта Паттинсона и другими проектами.