Сборы фильма «Бременские музыканты» превысили 1 млрд рублей

1 января состоялась премьера фильма «Бременские музыканты», а уже на следующий день сборы ленты составили 455 млн рублей. По состоянию на 4 января картина собрала уже больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Данные взяты с информационного ресурса ЕАИС. Согласно им, сборы с предпродажи билетов составили 138 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Новые «Бременские музыканты» выступают переосмыслением оригинального советского мультфильма. Так, в фильме покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет картины посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

В актёрский состав ленты вошли Юра Борисов, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова и многие другие.