Комедия «Холоп 2» заработала в прокате 2 млрд рублей

Сборы комедийного фильма «Холоп 2» с Милошем Биковичем превысили 2 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось всего шесть дней — её премьера состоялась 1 января. Об этом стало известно благодаря данным «Фонда Кино».

Фото: «Фонд Кино»

Продолжение «Холопа» рассказывает, как бывший мажор Гриша изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе.

Также в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие. В режиссёрское кресло продолжения вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов».