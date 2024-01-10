Расписание выхода первого сезона криминального сериала «Прелесть»
18 января состоится премьера первых эпизодов криминального сериала «Прелесть». Шоу расскажет об автоугонщике по кличке Цыган, отец которого погиб 20 лет назад на заводе по переработке драгоценных металлов — он якобы был замешан в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на тормозах, поэтому герой жаждет найти убийцу и отомстить за отца, которого он толком и не помнит.
Главные роли в «Прелести» исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Фёдор Федотов. Режиссёром сериала выступил Динар Гарипов.
Выход шоу состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Расписание первого сезона сериала «Прелесть»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-серия
|18 января
|2-серия
|18 января
|3-серия
|25 января
|4-серия
|1 февраля
|5-серия
|8 февраля
|6-серия
|15 февраля
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