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Сериал «Прелесть» (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона криминального сериала «Прелесть»
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18 января состоится премьера первых эпизодов криминального сериала «Прелесть». Шоу расскажет об автоугонщике по кличке Цыган, отец которого погиб 20 лет назад на заводе по переработке драгоценных металлов — он якобы был замешан в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на тормозах, поэтому герой жаждет найти убийцу и отомстить за отца, которого он толком и не помнит.

Главные роли в «Прелести» исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Фёдор Федотов. Режиссёром сериала выступил Динар Гарипов.

Выход шоу состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Расписание первого сезона сериала «Прелесть»

ЭпизодДата выхода
1-серия18 января
2-серия18 января
3-серия25 января
4-серия1 февраля
5-серия8 февраля
6-серия15 февраля
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