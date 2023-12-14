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Вышел первый трейлер криминального сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым

Вышел первый трейлер криминального сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым
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14 декабря вышел дебютный трейлер криминальной драмы «Прелесть» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Фёдором Федотовым в главных ролях.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат Premier.

Сюжет расскажет об автоугонщике по кличке Цыган, который вступает в борьбу с системой, где в 90-е годы процветало беззаконие. 20 лет назад на заводе по переработке драгоценных металлов погиб его отец, якобы замешанный в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на тормозах, поэтому герой жаждет найти убийцу и отомстить за отца, которого он толком и не помнит.

Также в актёрский состав вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков и другие. Режиссёром шоу выступил Динар Гарипов.

Премьера сериала состоится 18 января 2024 года в онлайн-кинотеатре PREMIER. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

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