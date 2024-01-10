Умер актёр Адан Канто, звезда «Людей Икс» и «Последователей»

Журналисты издания Deadline сообщили, что в возрасте 42 лет умер актёр Адан Канто. Звезда скончалась после продолжительной борьбы с раком аппендикса. Канто был известен зрителям по роли Солнечного пятна в фильме «Люди Икс: Дни Минувшего Будущего» и Пола Торреса в сериале «Последователи».

Мы убиты горем, узнав о кончине Адана Канто. Для нас было большой честью видеть такого замечательного актёра и дорогого друга частью семей Warner Bros. Television и Fox Entertainment с момента его дебюта в сериале «Последователи» более 10 лет назад.

За свою карьеру актёр снялся в десятке проектов, включая «Последний кандидат», «Уборщица», «Игра агентов», «Хребет дьявола», «Напролом» и множество других.

С 2017 года Канто был женат на скульпторе и художнике Стефани Линдквист. У звезды осталось двое маленьких детей: трёхлетний сын Роман и полуторагодовалая дочь Ева.