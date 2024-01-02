Умерла актриса озвучивания Ана Офелия Мургия, бабушка из «Тайны Коко»

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что в возрасте 90 лет скончалась актриса озвучивания Ана Офелия Мургия. Она наиболее известна тем, что подарила свой голос бабушке центрального персонажа Мигеля из мультфильма «Тайна Коко».

С глубокой печалью мы сообщаем о трагической смерти актрисы Аны Офелии Мургии, которая входила в постоянный состав Национальной театральной труппы Мексики и чья артистическая карьера имела жизненно важное значение для искусства страны.

Ко всему прочему, у Аны Офелии Мургии был огромный послужной список ролей в мексиканском кино, на телевидении и на сцене. Актриса снялась примерно в 70 пьесах и 90 фильмах.

Напомним, в 2018 году мультфильм «Тайна Коко» получил два «Оскара»: за «Лучший анимационный фильм» и за «Лучшую песню к фильму».