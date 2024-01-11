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Новую часть «Звёздного пути» снимет режиссёр сериала «Андор»

Новую часть «Звёздного пути» снимет режиссёр сериала «Андор»
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По информации издания Deadline, режиссёр сериала «Андор» Тоби Хейнс расширит киновселенную «Звёздного пути» новым полнометражным фильмом.

Источники сообщили Deadline, что, хотя детали сюжета держатся в секрете, проект представляет собой историю происхождения, действие которой происходит за десятилетия до выхода фильма «Звездный путь» 2009 года, который перезапустил франшизу с Крисом Пайном.

Хотя новых фильмов не было с 2016 года, бренд остается таким же известным, как и прежде, благодаря популярным проектам Paramount +: на сервисе вышли «Звёздный путь: Пикар» и «Звёздный путь: Странные новые миры».

Сообщается, что Paramount также работает над полноценной четвёртой частью франшизы.

Сценаристом нового фильма выступит Сет Грэм-Смит. У картины пока что нет даже примерной даты выхода.

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