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В Epic Games Store раздают морское приключение Sail Forth

В Epic Games Store раздают морское приключение Sail Forth
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В Epic Games Store стартовала первая раздача в 2024 году. В этот раз пользователям дарят морской экшен от третьего лица Sail Forth от разработчиков из студии Festive Vector. Забрать игру в магазине можно до 18 января, 19:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат The Quantum Astrophysicists Guild.

В Sail Forth геймерам предстоит встать во главе судовой команды, исследуя безбрежный океан с десятками причудливых регионов. Для преодоления всех трудностей игрокам необходимо снаряжать суда, поддерживать экипаж в надлежащей форме и пополнять свою сокровищницу.

Sail Forth вышла зимой 2022 года и получила положительные отзывы от геймеров. Так, в Steam у проекта 93% положительных отзывов, а критики оценили приключение в среднем на 77 баллов из 100.

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