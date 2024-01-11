Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аллоды Онлайн» удалят из Steam — прогресс можно будет перенести в VK Play

«Аллоды Онлайн» удалят из Steam — прогресс можно будет перенести в VK Play
Комментарии

Популярная российская MMORPG «Аллоды Онлайн» скоро полностью пропадёт из Steam. Об этом разработчики проекта рассказали в блоге магазина, назвав ориентировочную дату — 30 января. После этого онлайн-игра останется доступной в сервисе VK Play.

Авторы заявили, что прекрасно понимают все трудности, с которыми могут столкнуться игроки, включая полную потерю прогресса своих персонажей. Они опубликовали подробную инструкцию, с помощью которой геймеры смогут авторизоваться через Steam и перенести свои аккаунты на новую платформу.

«Аллоды Онлайн» — MMORPG от издательства MY.GAMES, вышедшая в 2010 году. Проект доступен в собственном лаунчере, а в 2016-м клиент появился и в Steam. С чем связано решение полностью покинуть платформу Valve, неизвестно.

Материалы по теме
Популярность «Аллодов Онлайн» в России резко выросла после ограничений в World of Warcraft
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android