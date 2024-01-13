Названы самые странные изобретения с выставки электроники CES 2024

Издание Engadget назвало пять самых странных изобретений с выставки электроники CES 2024. По словам журналистов, при взгляде на эти вещи неизбежно в уме возникает только один вопрос: «Зачем?».

Прозрачный OLED-телевизор LG

Фото: LG

LG придумала необычный дизайн телевизора, который сразу приковывает к себе внимание. Однако на практике просмотр любимых фильмов или YouTube на прозрачном дисплее оказался не самой удачной идеей. Поэтому производитель оснастил устройство выдвижным чёрным фоном.

Но зачем тогда приобретать телевизор, основная фишка которого только мешает ему? По мнению журналистов, он идеально подходит для музейных инсталляций, но точно не для повседневного использования.

Биде Kohler с ИИ-ассистентом

Фото: Kohler

Биде Kohler управляется с помощью ИИ-ассистента Alexa. Представители издания считают передачу Amazon или Google подробной информации о ваших привычках в туалете крайне сомнительной затеей.

Умный замок Lockly

Фото: Lockly

В умный замок Lockly встроена функция распознавания по лицу. Правда такое удобство сулит серьёзными рисками для конфиденциальности вашего дома. Делегирование ответственности за безопасность своей квартиры подобному устройству кажется крайне безрассудным решением.

Велосипед Urtopia с ChatGPT

Фото: Urtopia

Велосипед Urtopia поддерживает чат-бота ChatGPT, но зачем водителю вести разговоры с нейросетью во время поездки? По мнению журналистов, пользователям будет лучше сосредоточиться на дороге, а не общении с ChatGPT.

Воздушное такси S-A2

Фото: Hyundai

Компания Hyundai представила концепт воздушного такси S-A2. Производитель обещает, что такая разработка повысит комфорт пассажиров. Однако из-за такого транспорта предстоит полностью реорганизовывать устройство целых городов — это ещё не говоря о потенциальной опасности как для людей внутри салона, так и на земле.