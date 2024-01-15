Появился новый кадр сериала по Fallout с героиней Эллы Перн

Издание Empire поделилось новыми подробностями сериала по видеоигре Fallout, выход которого запланирован на 12 апреля.

Повествование будет разделено на три сюжетных линии. Первая будет посвящена дочери смотрителя Люси, которая поднимается на поверхность. Её роль исполнит Элла Пернелл («Малефисента», «Дом странных детей мисс Перегрин», голос Джинкс в «Аркейн») — к материалу приложен кадр с актрисой в «Фоллауте».

Фото: Empire

Помимо Люси, сериал расскажет о судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке «Вурдалак». Утверждается, что, несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель.

Премьера сериала по Fallout состоится на телеканале и стриминговой платформе Prime Video уже 12 апреля.