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В The Day Before в Steam играет лишь один преданный фанат: заходит в неё почти каждый день

В The Day Before в Steam играет лишь один преданный фанат: заходит в неё почти каждый день
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Несмотря на все проблемы скандального MMO-шутера The Day Before, его онлайн до сих пор не опустился до нуля. Всё дело в том, что какой-то геймер продолжает играть в Steam-версию, несмотря на исчезновение игры из магазина и возвраты средств за покупку.

Статистика The Day Before на сервисе SteamDB показывает, что почти каждый день онлайн поднимается до 1 игрока в сутки. Совсем «мёртвой» шутер был только 6 и 11 января.

Фото: SteamDB

Правда, наслаждаться работой студии Fntastic геймеру осталось совсем немного — ранее разработчики сообщили, что уже 22 января закроют сервера игры в Steam. Возможно, игроку стоит дождаться выхода мода для одиночной игры, который сейчас разрабатывает группа энтузиастов — правда, даты релиза у него пока нет.

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