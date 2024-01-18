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Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина станут общественным достоянием через 10 лет

Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина станут общественным достоянием через 10 лет
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Издание Variety обратило внимание на то, что уже в середине 2030-х годов часть персонажей комиксов DC станет общественным достоянием. Это значит, что ранние образы культовых супергероев сможет использовать абсолютно любой человек без боязни нарушить авторское право.

Так, уже в 2034 году общественным достоянием станут Супермен и его жена Лоис Лейн, в 2035-м — Бэтмен, в 2036-м — Джокер, а в 2037-м — Чудо-женщина. Речь идёт именно о ранних версиях героев, когда они ещё не получили чётко устоявшегося канона. Например, в первых комиксах Супермен не умел летать, а Бэтмен использовал огнестрельное оружие.

При этом многие знаменитые элементы комиксов всё ещё будут принадлежать DC. Среди них логотип Супермена с большой буквой S, прозвище «Человек из стали» и логотип Бэтмена. Будущим авторам контента по супергероям DC придётся тщательно изучать, что именно они смогут использовать в своих произведениях по мотивам комиксов, отмечают юристы.

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