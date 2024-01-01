Ранняя версия Микки Мауса стала общественным достоянием — как Винни-Пух и Бэмби

1 января 2024 года Микки Маус стал общественным достоянием. Это значит, что образ культового героя теперь может использовать абсолютно всё человечество без боязни нарушить какое-либо авторское право.

Речь идёт именно о ранней версии Микки Мауса из мультфильма «Пароходик Уилли» 1928 года выпуска. Ситуация также затронула и Минни Маус, которая присутствует в картине. Остальные версии знаменитых героев всё ещё принадлежат Disney — их можно использовать исключительно c разрешения компании Уолта Диснея.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Animation Studios.

Ранее общественным достоянием стал и Винни-Пух. В связи с этим в 2023 году в прокат вышел фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» — хоррор про знаменитого медвежонка. В дальнейшем авторы хотят выпустить фильмы ужасов про Бэмби и Питера Пэна.