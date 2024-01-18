В Минкультуре предложили штрафовать и закрывать кинотеатры России за пиратские показы

После ухода крупных голливудских киностудий весной 2022 года кинотеатры России продолжили показывать западные новинки с помощью копий из стран СНГ. При этом зарубежные киноленты выходят в стране без прокатного удостоверения — обязательного документа, дающего право на демонстрацию и распространение фильмов в России.

В интервью изданию РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова предложила штрафовать, а затем полностью закрывать кинотеатры, которые показывают контент из Голливуда без разрешения государства.

Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф — небольшой, потом второй — большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трёх частных кинотеатров, да и не только частных — это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль.

Министр отметила, что Минкультуры не отказывает в российском прокате тем картинам, которые соблюдают законодательство страны. Она привела в пример недавние боевики британского режиссёра Гая Ричи и анимационные картины японского постановщика Хаяо Миядзаки.

Наряду с нашими фильмами выходят фильмы Гая Ричи, блистательно идет анимация Миядзаки в трех прокатных удостоверениях: с субтитрами, с одной озвучкой, с другой озвучкой. [...] У нас нет недружественных режиссёров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали. Необязательно, чтобы были только драмы. Это могут быть комедии. Мы абсолютно открыты, в отличие от наших не коллег, мы готовы к прокату, мы рады, мы не боимся этой конкуренции.

Теоретический запрет показов новинок Голливуда может серьёзно ударить по российским кинотеатрам. Так, самым кассовым зарубежным фильмом 2023 года стал «Аватар: Путь воды». По подсчётам сборов короткометражных и документальных лент с предсеансовым обслуживанием, картина Джеймса Кэмерона заработала в стране около 1,17 млрд рублей без какого-либо участия студии Disney в продвижении фильма в стране.