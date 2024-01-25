Стартовал российский фэнтези-сериал «Иные» про альтернативный Ленинград 1940-х

25 января на «Кинопоиске» состоялся выход сериала «Иные» — российского фэнтези-шоу, действие которого разворачивается в альтернативных 40-х в Ленинграде. Проект рассказывает о хрупкой девушке по имени Анна Смолина — она внезапно обнаруживает у себя суперсилу, которую пока не может контролировать. Вскоре оказывается, что таких людей с даром называют «иными», и за героиней начинается охота силами органов госбезопасности.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Главные роли в сериале исполнили Ирина Мартыненко («Трезвый водитель», «Блокбастер»), Илья Маланин («Поехавшая», «Полицейский с Рублёвки»), Вольфганг Черни («Последний богатырь», «Красный призрак») и Алексей Серебряков.

В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится 29 февраля.