Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новые фильмы DC будут больше «Игрой престолов», чем киновселенной Marvel

Новые фильмы DC будут больше «Игрой престолов», чем киновселенной Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

Ещё летом прошлого года руководитель DC Comics Джеймс Ганн принял участие в подкасте Майкла Розенбаума и поделился своим видением будущей киновселенной — СМИ обратили внимание на ролик только сейчас.

В ходе разговора режиссёр заявил, что новые фильмы DC будут больше «Игрой престолов», чем киновселенной Marvel.

Видео доступно на YouTube-канале Inside of You with Michael Rosenbaum. Права на видео принадлежат Майклу Розенбауму.

Одна из вещей, которые мне нравятся в DC, заключается в том, что в некотором роде это ещё одна альтернативная история: здесь есть Готэм-сити, Метрополис, Стар-сити и Бладхейвен. Все эти места находятся в другой реальности, что в некотором смысле, делает вселенную немного похожей на Вестерос [континент из «Игры Престолов»].

Грядущий фильм «Супермен: Наследие» даст начало новой киновселенной DC. Премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.

Материалы по теме
Джеймс Ганн объяснил, почему «Бэтмен» Мэтта Ривза не входит в киновселенную DC
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android