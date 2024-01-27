Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В фильме «Супермен: Наследие» покажут и других супергероев, но не Бэтмена

В фильме «Супермен: Наследие» покажут и других супергероев, но не Бэтмена
Комментарии

Недавно руководитель DC Comics Джеймс Ганн снова ответил на вопросы фанатов. Один из них касался появления Бэтмена в фильме «Супермен: Наследие». По словам Ганна, в картине действительно покажут других супергероев, но не Тёмного рыцаря — их имена пока не раскрываются.

Режиссёр уточнил, что Бэтмен в принципе не упоминается в сценарии ленты. Вероятно, героя введут в новую версию киновселенной DC позднее.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а Лекса Лютора сыграет Николас Холт.

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.

Материалы по теме
Фильм о темнокожем Супермене всё ещё в планах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android