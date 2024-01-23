Фильм о темнокожем Супермене всё ещё в планах

Недавно режиссёр и глава киновселенной DC Джеймс Ганн в соцсети Threads ответил на вопрос о работе над проектом про темнокожего Супермена. Фанат узнал, жив ли фильм вообще, на что Ганн ответил положительно.

Впервые о ленте про нового Супермена заговорил Джей Джей Абрамс ещё в 2021 году. Постановщик выразил желание снять картину про героя, однако с тех пор новостей о ней не прибавилось.

Фото: Threads

Известно, что фильм не войдёт в основную киновселенную DC и развернётся в категории «Другие миры», куда уже входят «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном и «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом.

Кто сыграет Супермена в ленте Джей Джей Абрамса, неизвестно. Фанаты хотели, чтобы на роль взяли Майкла Б. Джордана, звезду «Крида» и «Чёрной пантеры».