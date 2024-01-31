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Режисёр Kingsman хочет снять фильм по комиксу про Супермена в СССР с Генри Кавиллом

Режисёр Kingsman хочет снять фильм по комиксу про Супермена в СССР с Генри Кавиллом
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Недавно режиссёр Мэттью Вонн принял участие в новом выпуске подкаста Post Cred Pod. В ходе общения с ведущим постановщик признался, что хочет экранизировать комикс про Супермена в СССР с Генри Кавиллом.

Согласно сюжету «Красного Сына», шаттл Супермена приземлился в одном из колхозов Украины вместо Канзаса, по причине небольшой разницы во времени от оригинальной вселенной. Из-за этого будущий герой вырастает в СССР, а не в США. Супермен описывается в советской радиопередаче, как «…борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса».

В 2020 году даже вышел анимационный мультфильм «Супермен: Красный сын», который адаптировал события комикса. Режиссёром проекта выступил Сэм Лю («Лига справедливости: Кризис двух миров»).

Напомним, 11 июля 2025 года состоится премьера фильма «Супермен: Наследие». Лента расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.

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