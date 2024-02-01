Состоялась премьера скандального фильма «Брат 3»

Сегодня в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Брат 3». Конечно, этот фильм не имеет ничего общего с дилогией «Брат» Алексея Балабанова. Из-за этого, кстати, лента уже попала в большое количество скандалов и была принята аудиторией отрицательно.

Фильм «Брат 3» расскажет о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Действие картины развернётся в начале 2000-х в Тамбове

В фильме снялись Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Оливье Сиу, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Антон Зацепин, Юлия Переверзева и другие. В съёмках также принял участие известный рэпер Птаха. Кресло режиссёра занял Валерий Переверзев.