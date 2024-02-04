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Мадс Миккельсен: новый сезон «Ганнибала» рано или поздно выйдет

Мадс Миккельсен: новый сезон «Ганнибала» рано или поздно выйдет
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Недавно Мадс Миккельсен дал интервью журналистам издания Business Insider. В ходе разговора датский актёр заявил, что новый сезон шоу «Ганнибал» рано или поздно выйдет.

По словам Миккельсена, в возвращении сериала заинтересована как съёмочная команда, так и шоураннер Брайан Фуллер.

Ни для кого не секрет, что все мы хотим вернуться. Рано или поздно это произойдёт. У Брайана есть несколько идей по поводу продолжения, однако пока я не могу раскрыть подробности.

Также актёр заявил, что главной проблемой по сей день остаётся поиск подходящей стриминговой платформы для показа сериала. Последняя серия третьего эпизода «Ганнибала» вышла в августе 2015 года.

Сериал рассказывает об Уилле Грэме, сотруднике ФБР. Уникальное мышление Уилла позволяет ему быстро понимать психологию всех людей, включая психопатов. В какой-то момент главный герой пытается выследить маньяка, который оказывается слишком умён. После этого Грэм обращается за помощью к известному психиатру, доктору Ганнибалу Лектеру, и они вместе начинают вести охоту за убийцей.

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