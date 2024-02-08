Apple работает над складными смартфонами, но их могут и не выпустить — СМИ

Издание The Information выпустило расследование, а MacRumors обратило на него внимание. Расследование касается новых устройств Apple. Как сообщается, компания работает над складными смартфонами, но пока не показывает их миру.

Согласно данным, в разработке у Apple находится сразу два прототипа складных смартфонов. Компания хочет, чтобы новые iPhone были не толще, чем обычные современные смартфоны. В этом и заключается главная проблема, которую Apple хочет решить.

Не исключено, что работу над складными устройствами и вовсе отменят из-за того, что они не будут соответствовать стандартам качества Apple.

Apple не планирует запускать производство «раскладушек» в 2024 или 2025 годах, что делает 2026 год самым ранним возможным сроком запуска гаджета.