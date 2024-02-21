Бюджет «Джокера 2» составил $ 200 млн — это в три раза больше затрат на первую часть

Издание Variety опубликовало новый материал, посвящённый Warner Bros. Журналисты пообщались с несколькими источниками в Голливуде, которые поделились занимательной информацией о грядущем «Джокере 2», премьера которого состоится 4 октября 2024 года.

По данным инсайдеров, Warner Bros. серьёзно вложилась в блокбастер — бюджет сиквела составит около $ 200 млн. Это в три раза больше затрат на первую часть: тогда студия потратила на фильм всего $ 60 млн. В столь большую сумму входят в том числе гонорары Хоакину Фениксу и Леди Гаге: первый получит $ 20 млн, вторая — $ 12 млн.

Судя по всему, на бюджет «Джокера 2» повлияли гигантские сборы первого фильма — он заработал в прокате $ 1 млрд и стал одной из самых успешных картин студии за годы. Для окупаемости второй части предстоит собрать как минимум $ 400 млн, ведь кинотеатры забирают примерно половину выручки с продажи билетов.