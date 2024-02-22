Вышли локализованные постеры героев фильма «Бордерлендс»

На этой неделе были опубликованы локализованные постеры героев фильма «Бордерлендс». На них изображены главные герои ленты: Лилит, Патриция Таннис, Роланд, Тина, Криг и Железяка.

Фильм «Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Главные роли в ленте исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и Джейми Ли Кёртис. Режиссёром фильма выступил Элай Рот («День благодарения», «Зелёный ад»).

Премьера картины в кинотеатрах России состоится 8 августа.

Персональные постеры

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate