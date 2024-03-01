Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 1
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) к обновлению 4.5 — как получить 300 примогемов

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.5 — авторы дарят 300 примогемов
Комментарии

Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.5, выход которого состоится уже 12 марта. Это следующее крупное обновление для сетевого экшена.

Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:

  • DAKTDBWTZTYR — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • AT3BDSWTYBKD — 100 примогемов и 5 опыта героя;
  • 5TKAUAWAGBJR — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в «Настройках» в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 2 марта, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.

Узнать все детали патча 4.5 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android