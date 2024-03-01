Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.5 — авторы дарят 300 примогемов

Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.5, выход которого состоится уже 12 марта. Это следующее крупное обновление для сетевого экшена.

Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:

DAKTDBWTZTYR — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; AT3BDSWTYBKD — 100 примогемов и 5 опыта героя;

— 100 примогемов и 5 опыта героя; 5TKAUAWAGBJR — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в «Настройках» в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 2 марта, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.

Узнать все детали патча 4.5 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.