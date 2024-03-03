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«Всё это очень грустно»: звезда «Очень странных дел» — о съёмках финального сезона

«Всё это очень грустно»: звезда «Очень странных дел» — о съёмках финального сезона
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Недавно звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун приняла участие в телепередаче Today. В ходе общения с ведущей актриса призналась, что проходящие сейчас съёмки финального пятого сезона шоу вызывают у неё очень много грусти.

Видео доступно на YouTube-канале TODAY. Права на видео принадлежат NBC.

Каждый день, когда мы выходим на съёмочную площадку, мы думаем, что это последний второй день, последний третий день. Но мы определённо всё это принимаем. Приятно снова оказаться всем вместе.

Ранее создатели шоу братья Даффер заявили, что пятый сезон будет ощущаться «как первый, но на стероидах». Также они подтвердили, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее.

Дата выхода пятого сезона «Очень странных дел» пока не раскрывается.

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