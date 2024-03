Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на консолях PlayStation и Xbox

Студия GSC Game World представила сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Это переиздание трёх частей культовой серии, которое уже доступно для покупки на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Улучшенная версия трилогии для PS5 и Xbox Series выйдет до конца 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат GSC Game World.

В состав сборника Legends of the Zone Trilogy входят «Чистое небо», «Зов Припяти» и «Тень Чернобыля». Судя по трейлеру и деталям переиздания, трилогия не получила каких-либо значимых изменений по сравнению с оригинальными играми, кроме адаптации под управление с геймпада и некоторых других особенностей консолей.

Сейчас GSC Game World работает над S.T.A.L.K.E.R. 2. Проект поступит в продажу 5 сентября на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.