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Valve обвинили в использовании ИИ для анонса турнира The International по Dota 2

Игроки в Dota 2 предположили, что при создании логотипа турнира The International 2024 по Dota 2 разработчики использовали нейросеть.

Так, в левой части изображения можно увидеть странный водяной знак, который почему-то забыли удалить.

Фото: Valve / Reddit

Пользователи считают, что ИИ просто дали задание раскрасить трофей турнира — Эгиду чемпионов.

Фото: Valve / Reddit

Судя по всему, при обработке разработчики Dota 2 использовали приложение Paint, из-за чего пострадала заливка.

Фото: Valve / Reddir

Игроки с Reddit отмечают, что в работе Valve «нет души» и The International перестал быть для создателей Dota 2 чем-то особенным.

В то же время русскоязычное сообщество восприняло эту новость мягче. Стример Ярослав NS Кузнецов, к примеру, удивлён реакцией Reddit:

Дожили, челы с форума обвиняют кого-то в использовании нейросети в 2024 году (пока сами дипломчики у ChatGPT заказывают). Может быть, и фотошоп нельзя использовать? Надо, чтобы художник от руки нарисовал, а потом оцифровать, а то ишь что придумали — технологии использовать!

При этом NS согласился с тем, что арт не вызывает эмоций, как это было в прошлые годы.

Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 пройдёт в сентябре в Копенгагене.