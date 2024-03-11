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Джонни Депп поздравил Роберта Дауни-младшего с победой на «Оскаре-2024»

Джонни Депп поздравил Роберта Дауни-младшего с победой на «Оскаре-2024»
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Вот и прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Роберт Дауни-младший, получивший наиболее широкую известность благодаря роли Железного человека в фильмах Marvel Studios, наконец-то урвал свою статуэтку!

Актёр выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за «Оппенгеймера». В ленте Дауни-младший исполнил роль Льюиса Штраусса — американского бизнесмена и главного антагониста картины. С первым «Оскаром» актёра поспешил поздравить его коллега Джонни Депп.

Он опубликовал кадр из совместного фильма, где можно увидеть актёров в молодости.

Фото: Соцсети Джонни Деппа

Со всеми победителями церемонии можно ознакомиться в нашем отдельном материале, который расположен ниже. «Оппенгеймер» стал неоспоримым триумфатором «Оскара-2024».

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