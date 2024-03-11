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Фильм «Онегин» возглавит кинопрокат в России за уикенд

Фильм «Онегин» возглавит кинопрокат в России за уикенд
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По данным сайта Kinobusiness, фильм «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд. За выходные лента смогла собрать 331 млн рублей.

На втором месте рейтинга лидеров проката оказалась картина «Лёд 3», собравшая 161,3 млн рублей. Третье место занял фильм «Мастер и Маргарита» с выручкой 92,2 млн рублей.

Фильм повторяет сюжет оригинального произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории оказывается утомлённый светской жизнью аристократ, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Однако избежать любовных интриг ему не удастся.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» занимал лидирующую позицию в кинопрокате России аж три недели подряд, а сейчас его сместил «Онегин».

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