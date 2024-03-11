Состоялся официальный анонс нового персонажа Genshin Impact — Арлекино

Разработчики Genshin Impact официально представили играбельную версию Арлекино — одного из самых ожидаемых персонажей после выхода Фурины.

Арлекино относится к группе предвестников Фатуи и ранее уже появлялась в ходе сюжета, помогая избежать катастрофы с потопом в Фонтейне. Расчётливая и целеустремлённая женщина содержит сиротский приют, в котором обучает шпионов для помощи Царице.

Арлекино в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Новый герой в Genshin Impact владеет силой стихии пиро (огонь). Игроки предполагают, что Арлекино будет сражаться копьём и ориентирована на роль основного дамагера, ориентированного на реакцию перезагрузки. Другие подробности пока неизвестны.

Вероятно, релиз игровой версии Арлекино состоится в конце апреля вместе с выходом обновления 4.6.