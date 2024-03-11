Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсировали Арлекино в Genshin Impact — первые детали, способности и роль персонажа

Состоялся официальный анонс нового персонажа Genshin Impact — Арлекино
Комментарии

Разработчики Genshin Impact официально представили играбельную версию Арлекино — одного из самых ожидаемых персонажей после выхода Фурины.

Арлекино относится к группе предвестников Фатуи и ранее уже появлялась в ходе сюжета, помогая избежать катастрофы с потопом в Фонтейне. Расчётливая и целеустремлённая женщина содержит сиротский приют, в котором обучает шпионов для помощи Царице.

Арлекино в Genshin Impact

Арлекино в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Новый герой в Genshin Impact владеет силой стихии пиро (огонь). Игроки предполагают, что Арлекино будет сражаться копьём и ориентирована на роль основного дамагера, ориентированного на реакцию перезагрузки. Другие подробности пока неизвестны.

Вероятно, релиз игровой версии Арлекино состоится в конце апреля вместе с выходом обновления 4.6.

Материалы по теме
Фото
Создатели Genshin Impact поздравили российских игроков с Масленицей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android