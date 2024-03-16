iPhone 15 Plus подешевел в России до 86 тысяч рублей — СМИ

Редакция портала «Палач» сообщила, что смартфон iPhone 15 Plus подешевел в России. Если на старте устройство продавалось по цене от 139 тысяч рублей, то сейчас стоимость снизилась до рекордных 86 тысяч рублей.

Такую сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. Отметим, что подобный спад цены наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, в начале марта цена iPhone 15 Pro в России упала до 87 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 15 Plus предлагает своим покупателям 6,7-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Девайс работает на процессоре Apple A16 Bionic и оснащён батареей на 4912 мА/ч.

Линейка смартфонов iPhone 15 поступила в продажу в сентябре 2023 года.