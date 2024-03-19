Сергей Бурунов отказался озвучивать Грю в мультфильме «Гадкий я 4»

Российский актёр Сергей Бурунов не будет принимать участие в русскоязычной локализации мультфильма «Гадкий я 4» от студии Red Head Sound.

В RHS рассказали, что актёр не готов работать над проектом из-за «пиратского» статуса озвучки. Ранее именно Бурунов озвучивал Грю в мультфильмах серии.

С нашей стороны было выдвинуто хорошее предложение, но, к сожалению, Сергей Александрович готов озвучить Грю только официально. Выбор мастера уважаем.

В ближайшее время Red Head Sound планируют найти другого актёра на роль Грю и после этого выложить дублированный трейлер на YouTube. Премьера ленты «Гадкий я 4» состоится 3 июля, официального проката в России не будет — это значит, что озвучка от RHS может задержаться до конца лета.

Ранее Red Head Sound начала работу над озвучкой «Кунг-фу Панды 4». Михаил Галустян вернулся к роли По.