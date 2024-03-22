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Apple впервые подтвердила, что не смогла настроить свои умные часы Watch для Android

Apple впервые подтвердила, что не смогла настроить свои умные часы Watch для Android
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21 марта Министерство юстиции США подало в суд на корпорацию Apple за нарушение антимонопольного законодательства. В одном из заявлений организации в том числе заявлялось, что компания намеренно не адаптирует умные часы Apple Watch для Android, чтобы пользователи были вынуждены перейти на iPhone.

Как сообщает издание 9to5Mac, в Apple подтвердили, что работали над интеграцией часов Watch для Android. Компания потратила около трёх лет на исследования, после чего полностью отмела эту идею из-за «существующих ограничений» между устройствами.

Таким образом, корпорация Тима Кука впервые публично подтвердила сведения о работе над совместимостью своих умных часов и ОС Android. Ранее об этом сообщали журналисты Bloomberg, однако Apple не комментировала эту информацию до марта 2024 года.

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