На Apple подало в суд министерство юстиции США: обвиняют в жестокой монополии

Министерство юстиции США подало в суд на корпорацию Apple за нарушение антимонопольного законодательства — в иске говорится, что компания нарушила 16 пунктов.

Apple использует свою монопольную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и продавцов, среди прочих

Также в документе утверждается, что Apple создает искусственные барьеры, из-за которых как пользователям, так и разработчикам становится чрезвычайно сложно и дорого выходить за пределы экосистемы компании.

По словам генерального прокурора, потребители не должны платить более высокие цены, поскольку компании нарушают закон. Ещё он добавил, что Apple удерживает первенство на рынке смартфонов не просто за счёт опережения конкурентов, но и за счёт нарушения федерального антимонопольного закона.

Чем закончится судебное разбирательство пока неизвестно.