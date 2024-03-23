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Визитку Apple с подписью Стива Джобса продали за 17 миллионов рублей

Визитку Apple с подписью Стива Джобса продали за 17 миллионов рублей
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Недавно прошёл аукцион RR Auction — на нём присутствовали предметы, устройства и гаджеты, связанные с компанией Apple. Одним из самых дорогих лотов стала визитка одного из основателей компании Стива Джобса с личной подписью, который ушёл с молотка за $ 181 тыс. (~ 17 млн рублей).

Отмечается, что данный экземпляр обладает большой редкостью, так как относится к классу GEM MT 10. Это означает, что вещи «практически идеальное» состояние: на ней сохранился оригинальный блеск, а углы не загнулись и по-прежнему острые.

Согласно информации RR Auction, за всю историю торгов было продано только 10 таких визитных карточек Стива Джобса. Однако самой дорогой проданной вещью оказался компьютер Apple-I с автографом другого основателя Apple — Стива Возняка. Вещицу продали за $ 323 тыс. (~ 29,7 млн рублей).

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