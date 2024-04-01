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Вышел новый тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Вышел новый тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
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AMC выпустила новый тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». В нём показали Кэрол, которая ищёт Дэрила, и его самого.

В тизере отметили, что «приключения продолжаются». Кстати, у второго сезона будет подзаголовок — «Книга Кэрол». Персонаж Мелиссы МакБрайд сыграет важную роль в новом сезоне шоу.

Видео доступно на YouTube-канале TWD Clips. Права на видео принадлежат AMC.

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу разворачивается во Франции, поскольку вирус, появившийся во вселенной, охватил весь мир, а не только США. В сиквеле главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов.

Второй сезон стартует летом 2024 года.

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