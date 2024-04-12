Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу получит второй сезон и спин-оффы

Сериал «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу получит второй сезон и спин-оффы
Комментарии

Apple объявила о продлении сериала «Монарх: Наследие монстров» на второй сезон. Соответствующий анонс компания сделала в своих соцсетях спустя три месяца после финала первого сезона.

Вместе с продлением шоу авторы объявили о работе и над другими шоу по «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. О чём они расскажут и когда выйдут, неизвестно.

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» стартовал в ноябре и завершился в январе. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Материалы по теме
«Монарх» — неожиданно хороший сериал про Годзиллу, который лучше всех фильмов про монстра
«Монарх» — неожиданно хороший сериал про Годзиллу, который лучше всех фильмов про монстра
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android