Сериал «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу получит второй сезон и спин-оффы

Apple объявила о продлении сериала «Монарх: Наследие монстров» на второй сезон. Соответствующий анонс компания сделала в своих соцсетях спустя три месяца после финала первого сезона.

Вместе с продлением шоу авторы объявили о работе и над другими шоу по «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. О чём они расскажут и когда выйдут, неизвестно.

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» стартовал в ноябре и завершился в январе. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».