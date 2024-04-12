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Звезда «Слова пацана» Слава Копейкин рассказал о борьбе с депрессией

Звезда «Слова пацана» Слава Копейкин рассказал о борьбе с депрессией
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В интервью изданию «СтарХит» актёр Слава Копейкин рассказал, как боролся с затяжной депрессией. По словам артиста, ему в буквальном смысле не хотелось существовать.

Копейкин подчеркнул, что депрессия проявлялась даже во время его работы на сцене, и от этого было хуже всего.

Мне просто не хотелось существовать — и всё для этого делалось. Я себя нормально чувствовал, только если выпивал, потому что это очень быстрый способ стать не собой. На сцене думал: «Меня сейчас не существует, есть другой человек». И вот депрессия — это что? Когда ты устал от самого себя настолько, что уже не выдерживаешь.

После того как актёр какое-то время жил с депрессией, он решил, что нужно с ней бороться более уверенными и радикальными способами, чем алкоголь.

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