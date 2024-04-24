Российская BetBoom Team прошла в верхнюю сетку плей-офф турнира ESL в Бирмингеме по Dota 2

Российский коллектив BetBoom Team прошёл в верхнюю сетку плей-офф чемпионата ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам переигровок в группе A соревнования BetBoom Team гарантировала себе место в верхней сетке основной стадии ESL One Birmingham 2024. Российская команда одолела Team Liquid, которая потом также уступила Team Falcons, из-за чего «жидкие» отправились в нижнюю сетку плей-офф.

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Итоги группы A:

BetBoom Team (верхняя сетка);

Team Falcons (верхняя сетка);

Team Liquid (нижняя сетка);

G2.iG (нижняя сетка);

Talon Esports (вылет с турнира);

Shopify Rebellion (вылет с турнира).

Своё выступление в плей-офф ростер из России начнёт с матча с OG. В этом году BetBoom Team трижды сталкивалась с европейской командой — каждый раз победителем оказывался ростер Егора Nightfall Григоренко.