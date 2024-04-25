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«Грустно, конечно»: капитан Team Spirit — после вылета команды с ESL Birmingham по Dota 2

«Грустно, конечно»: капитан Team Spirit — после вылета команды с ESL Birmingham по Dota 2
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Двукратный чемпион The International и капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал вылет своей команды с турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Несмотря на вылет с чемпионата в Бирмингеме, игрок Team Spirit верит, что его команда ещё может вернуть свою форму в этом сезоне:

Вот и закончился, к сожалению, для нас ESL One Birmingham 2024. Грустно. Грустно, конечно. Ничего не скажешь. Каждый из нас по-своему расстроен. Ребята [из команды] хотят поскорее свалить отсюда, понять их можно. В целом что? Бывает, как обычно. В первый раз, что ли, проиграли? Будем тренироваться, готовиться к следующим турнирам. Посмотрим, будет патч или нет. Да и на этом патче, думаю, если он останется, мы ещё сможем показать свою хорошую игру. Сегодня вообще не наш был день. Продолжайте болеть, спасибо!

Team Spirit завершила своё выступление в рамках ESL One Birmingham 2024 на 9-10-м месте, покинув соревнование по итогам групповой стадии. У коллектива был шанс пройти в плей-офф, но ростер проиграл все игры в переигровках, уступив таким командам, как HEROIC, Tundra Esports и Xtreme Gaming.

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