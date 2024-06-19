Комедийный фильм «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом вышел в онлайне

Для просмотра в цифре стала доступна комедия «Воображаемые друзья», в которой главную роль сыграл Райан Рейнольдс. Ленту уже можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках.

Несмотря на негативные отзывы от критиков, обычные зрители приняли ленту куда теплее. Фильм «Воображаемые друзья» посвящён девочке, которая обнаруживает, что может видеть воображаемых друзей, о которых когда-то забыли её близкие. Она отправляется в путешествие, чтобы воссоединить утерянных существ с другими детьми.

Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс, Стив Карелл и Кэйли Флеминг. Режиссёром и сценаристом выступил Джон Красински, звезда «Офиса» и создатель «Тихого места».

Премьера ленты состоялась 17 мая, а уже через месяц ленту выпустили в Сеть.