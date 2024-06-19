Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Потенциально лучшая экранизация комиксов в истории: Райан Рейнольдс — о «Логане»

Потенциально лучшая экранизация комиксов в истории: Райан Рейнольдс — о «Логане»
Аудио-версия:
Комментарии

В недавнем интервью изданию Total Film Райан Рейнольдс поговорил про экранизации и затронул ленту «Логан» 2017 года. По мнению актёра, фильм можно назвать величайшей экранизацией комиксов в истории.

Рейнольдс отметил, что Дэдпул и Росомаха давно были связаны. Когда выходила первая часть «Дэдпула», жанр был в переменчивом состоянии. По словам Райана, он старался добавить в «Дэдпула» нечто уникальное, как это делал Хью Джекман с Росомахой.

Высокую оценку Рейнольдсом «Логана» разделяют многие, поскольку лента получилась одной из самых признанных критиками фильмов о супергероях всех времён.

«Дэдпул 3» расскажет о том, как Дэдпул и Росомаха будут спасать киновселенную Marvel и близких людей наёмника.

Лента выйдет 26 июля. Режиссёром выступил Шон Леви.

Материалы по теме
«Дом дракона» вернулся — и сразу разбил сердце. Что случилось в первой серии нового сезона
«Дом дракона» вернулся — и сразу разбил сердце. Что случилось в первой серии нового сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android