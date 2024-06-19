Потенциально лучшая экранизация комиксов в истории: Райан Рейнольдс — о «Логане»

В недавнем интервью изданию Total Film Райан Рейнольдс поговорил про экранизации и затронул ленту «Логан» 2017 года. По мнению актёра, фильм можно назвать величайшей экранизацией комиксов в истории.

Рейнольдс отметил, что Дэдпул и Росомаха давно были связаны. Когда выходила первая часть «Дэдпула», жанр был в переменчивом состоянии. По словам Райана, он старался добавить в «Дэдпула» нечто уникальное, как это делал Хью Джекман с Росомахой.

Высокую оценку Рейнольдсом «Логана» разделяют многие, поскольку лента получилась одной из самых признанных критиками фильмов о супергероях всех времён.

«Дэдпул 3» расскажет о том, как Дэдпул и Росомаха будут спасать киновселенную Marvel и близких людей наёмника.

Лента выйдет 26 июля. Режиссёром выступил Шон Леви.